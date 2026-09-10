Prático, versátil e nutritivo: tradicional no Nordeste, cuscuz de milho é alternativa para café da manhã saudável
Por Flipar
O chef Rogério Holanda, que conta com 3,5 milhões de seguidores no Instagram, costuma apresentar diferentes formas de preparar o alimento, que pode ser servido sozinho ou acompanhado de ovos, queijo, manteiga, carne seca e outros ingredientes.
Reprodução @chefrogerioholanda
Alimento tradicional brasileiro, o cuscuz de milho se destaca pelo baixo teor de gordura e por ser uma fonte de carboidratos. Em entrevista para o site Metrópoles, a nutricionista Pâmella Cardoso disse que o alimento não contém glúten e pode ser consumido em diferentes momentos do dia, não apenas no café da manhã.
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A especialista explicou que não existe um horário proibido para o alimento, mas a quantidade e os acompanhamentos fazem diferença. Quando combinado com proteínas, sementes, vegetais e gorduras boas, o cuscuz pode aumentar a saciedade e tornar a refeição mais equilibrada.