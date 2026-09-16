Entre folhas e sabores: os segredos da alcachofra, a flor que conquistou a gastronomia
Por Flipar
Originária da região do Mediterrâneo, a alcachofra já era conhecida por gregos e romanos na Antiguidade. Ao longo dos séculos, seu cultivo ganhou espaço especialmente na Itália, na Espanha e na França, antes de alcançar outras partes do mundo.
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A parte comestível inclui a base carnuda das folhas, raspada com os dentes, e o chamado coração, localizado no centro. Antes de chegar até ele, é preciso retirar a camada fibrosa conhecida popularmente como ?feno? ou ?barba?.
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A alcachofra fornece fibras e apresenta minerais, vitaminas e compostos antioxidantes. Apesar dessa composição interessante, nenhum alimento isolado previne ou trata doenças: seus benefícios dependem de uma alimentação equilibrada e de hábitos saudáveis.
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Na hora da compra, vale procurar alcachofras firmes, pesadas para o tamanho e com folhas bem fechadas. Folhas muito abertas, ressecadas ou escurecidas podem indicar que o vegetal já perdeu parte do frescor.
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As pontas das folhas e parte do talo geralmente são cortadas antes do cozimento, e o limão pode ajudar a reduzir o escurecimento. A alcachofra pode ser preparada em água, no vapor, no forno ou na panela de pressão, dependendo da receita.
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Corações de alcachofra aparecem em risotos, massas, pizzas, saladas, tortas, molhos e antepastos. O vegetal também pode ser recheado e assado inteiro, enquanto versões em conserva oferecem praticidade para preparações rápidas.
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O sabor levemente amargo da alcachofra também é explorado na produção de aperitivos e licores feitos com extratos vegetais. É mais uma demonstração da versatilidade de uma planta que ultrapassou os pratos mediterrâneos e ganhou espaço em várias cozinhas.