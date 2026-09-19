Jean Smart ganha Emmy por ‘Hacks’ e se torna 1ª mulher a vencer por todas as temporadas de uma série
Por Flipar
Na produção, Smart interpreta Deborah Vance, uma veterana comediante de Las Vegas que tenta manter sua carreira relevante e alcançar novas gerações. O novo troféu também elevou para oito o número de Emmys de atuação conquistados pela atriz, colocando-a ao lado de Cloris Leachman e Julia Louis-Dreyfus como recordista feminina na categoria.
Divulgac?a?o/HBO Max
Nascida em 13 de setembro de 1951, em Seattle, no estado de Washington, Jean Smart é reconhecida por uma carreira marcada pela versatilidade e pela presença em produções de televisão, cinema e teatro. Ela começou a atuar profissionalmente ainda em 1979, após estudar teatro.
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Ao longo das décadas seguintes, Smart participou de filmes como "Hora de Voltar", de 2004, "O Contador", de 2016, e "Babilônia", de 2022. Na TV, são inúmeros trabalhos em séries de destaque como ?24 Horas?, "Fargo", "Mare of Easttown" e ?Watchmen?.
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Em 2021, ela alcançou uma nova fase de reconhecimento ao interpretar a comediante Deborah Vance em ?Hacks?, um dos papéis mais importantes de sua trajetória. Graças à série, Smart passou a ser ainda mais celebrada por crítica e público.