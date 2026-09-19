Jean Smart ganha Emmy por ‘Hacks’ e se torna 1ª mulher a vencer por todas as temporadas de uma série

Na produção, Smart interpreta Deborah Vance, uma veterana comediante de Las Vegas que tenta manter sua carreira relevante e alcançar novas gerações. O novo troféu também elevou para oito o número de Emmys de atuação conquistados pela atriz, colocando-a ao lado de Cloris Leachman e Julia Louis-Dreyfus como recordista feminina na categoria.