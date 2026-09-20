Louro surpreende pela versatilidade dentro e fora da cozinha
Por Flipar
Tempero culinário ? As folhas aromatizam feijão, sopas, carnes, ensopados, caldos e molhos. Como permanecem rígidas mesmo depois do cozimento, normalmente são retiradas antes de o prato ser servido.
imagem gerada por i.a
Chás e infusões ? As folhas também são utilizadas no preparo de bebidas aromáticas, tradicionalmente consumidas após as refeições. O uso deve ser moderado, pois o chá não substitui tratamentos nem deve receber alegações de cura.
imagem gerada por i.a
Sabonetes tradicionais ? O óleo extraído dos frutos do loureiro é um dos ingredientes do sabão de Aleppo, originário da Síria. Na receita tradicional, ele é combinado com azeite de oliva para produzir barras destinadas à higiene.
imagem gerada por i.a
Licores e bebidas ? Em países do Mediterrâneo, as folhas podem aromatizar licores e outras bebidas produzidas por infusão. O resultado é uma bebida perfumada, com sabor herbal marcante, geralmente servida em pequenas doses.
imagem gerada por i.a
Planta ornamental ? De folhagem verde durante todo o ano, o loureiro também é cultivado em jardins e vasos. Como tolera podas, pode formar cercas-vivas e esculturas vegetais conhecidas como topiarias.
Flickr Monica Pinheiro
Proteção de armários ? Folhas secas são tradicionalmente colocadas em despensas e guarda-roupas para ajudar a afastar traças e outros insetos. O recurso, porém, tem efeito limitado e não substitui limpeza nem medidas adequadas de controle.
imagem gerada por i.a
Conservação de alimentos ? Compostos presentes no louro são estudados por sua atividade antioxidante e antimicrobiana. A indústria pesquisa seu possível aproveitamento na conservação, mas isso não significa que uma folha preserve alimentos sozinha em casa.
imagem gerada por i.a
Arranjos e guirlandas ? Ramos de loureiro podem compor enfeites, arranjos aromáticos e guirlandas de inspiração mediterrânea. Além da aparência elegante, as folhas mantêm parte do aroma mesmo depois de secas.
imagem gerada por i.a
Símbolo de vitória ? Na Grécia e em Roma antigas, coroas de louro eram associadas à vitória, à honra e ao prestígio. Essa tradição atravessou os séculos e deu origem a expressões como ?colher os louros?.