Brasil e Uruguai sem muros: as cidades separadas por uma fronteira invisível
Por Flipar
Fronteira da Paz ? A região recebeu o apelido de Fronteira da Paz por causa da histórica convivência entre as duas populações. A integração aparece no comércio, nos eventos culturais, nas relações familiares e na rotina de quem vive dos dois lados.
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Praça Internacional ? O principal símbolo dessa união é a Praça Internacional, construída exatamente sobre a linha divisória. Compartilhado pelos dois países, o espaço foi inaugurado em 26 de fevereiro de 1943 e ocupa território brasileiro e uruguaio.
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Uma linha quase invisível ? Não existem muros ou cercas dividindo as áreas centrais das cidades. A fronteira é indicada principalmente por marcos de pedra, placas, bandeiras e monumentos, que ajudam o visitante a identificar em qual país está.
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Travessia cotidiana ? Moradores cruzam de uma cidade para a outra para trabalhar, estudar, fazer compras ou visitar parentes. Em determinados pontos, atravessar uma rua ou continuar caminhando pela mesma avenida já significa entrar em outro país.
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Fronteira aberta, mas internacional ? A circulação urbana é aberta, porém a divisão entre os países continua existindo legalmente. Quem pretende seguir viagem pelo Uruguai deve registrar a entrada nos órgãos competentes e cumprir as exigências migratórias.