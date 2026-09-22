Níquel: do interior da Terra às baterias, conheça as curiosidades desse metal
Por Flipar
O níquel é um elemento químico de símbolo Ni e número atômico 28. De coloração branco-prateada, apresenta boa resistência à corrosão e suporta temperaturas elevadas, características valorizadas pela indústria.
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A palavra níquel deriva do alemão ?Kupfernickel?, expressão usada por antigos mineradores para designar um minério que parecia conter cobre, mas não fornecia o metal esperado. O nome fazia referência a um espírito travesso das minas.
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O químico e mineralogista sueco Axel Fredrik Cronstedt isolou o níquel em 1751. Inicialmente, alguns estudiosos acreditavam que o material encontrado por ele fosse apenas uma variedade de cobre.
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Os cientistas consideram que o núcleo terrestre seja formado principalmente por ferro e apresente também uma parcela de níquel. O metal aparece ainda em meteoritos, geralmente associado ao ferro.
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O níquel é um dos poucos elementos que apresentam ferromagnetismo à temperatura ambiente, ao lado do ferro e do cobalto. Isso significa que ele pode ser magnetizado e atraído por campos magnéticos.
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Grande parte do níquel produzido no mundo é usada na fabricação de aço inoxidável e outras ligas. O elemento ajuda a aumentar a resistência do material à corrosão, ao calor e ao desgaste.
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Ligas contendo níquel são empregadas em motores, turbinas, equipamentos industriais e componentes aeroespaciais. O metal também integra baterias recarregáveis, incluindo modelos de níquel-hidreto metálico e diferentes baterias de íons de lítio.
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O contato prolongado com objetos que liberam níquel, como algumas bijuterias, fivelas e botões, pode causar dermatite em pessoas sensíveis. Os sintomas mais comuns são coceira, vermelhidão e irritação na pele.