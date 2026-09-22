Tortas salgadas para todos os gostos: 8 tipos de massa e os recheios que mais combinam
Por Flipar
Torta de liquidificador ? A massa macia e prática combina com recheios simples e relativamente secos. Frango desfiado, atum, sardinha, legumes refogados, presunto com queijo e carne moída estão entre as opções que funcionam melhor.
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Empadão ? Preparado com uma massa amanteigada e quebradiça, pede recheios cremosos e bem temperados. Frango com requeijão, palmito, camarão, bacalhau ou carne-seca formam combinações clássicas, desde que o molho não seja excessivamente líquido.
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Quiche ? A base firme recebe um creme feito tradicionalmente com ovos e creme de leite. Queijos, alho-poró, cogumelos, espinafre, cebola, bacon e tomate são boas escolhas, pois equilibram sabor e textura sem sobrecarregar a massa.
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Torta de massa folhada ? Leve, crocante e formada por várias camadas, a massa folhada fica melhor com recheios que não liberem muita água. Queijos, cogumelos, frango, salmão, espinafre bem escorrido e combinações com ervas são boas alternativas.
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Galette salgada ? Rústica e aberta, essa torta francesa apresenta bordas dobradas sobre o recheio. Tomate com queijo, abobrinha, cebola caramelizada, cogumelos, alho-poró e queijos de sabor marcante valorizam sua massa crocante.
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Torta de pão de forma ? Servida fria ou levada rapidamente ao forno, é uma opção prática para festas e lanches. Frango cremoso, atum, cenoura, milho, ervilha e pastas temperadas funcionam bem, pois ajudam a manter as camadas úmidas.
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Torta de batata ? A massa ou cobertura feita com batatas oferece sabor suave e textura cremosa. Recheios encorpados, como carne moída, carne-seca, frango, linguiça e legumes refogados, criam um contraste agradável e transformam o prato em refeição completa.
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Torta integral ? Preparada com farinha integral, aveia ou uma mistura de grãos, apresenta sabor mais marcante e textura densa. Legumes assados, ricota, espinafre, frango, alho-poró e cogumelos combinam especialmente bem com essa proposta.