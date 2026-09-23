Conheça 6 plantas brasileiras que parecem ter vindo de outro planeta
Por Flipar
"Árvore de veludo ? Típica dos topos rochosos do Cerrado, a Wunderlichia mirabilis chama atenção pelas inflorescências cobertas de pelos brancos, que lembram bolas de algodão. A planta pode atingir de 2 a 3 metros de altura.
iNaturalist/Márcia Cristina Martins da Silva
Os pelos brancos ajudam a proteger a Wunderlichia mirabilis da radiação solar intensa e a reduzir a perda de água. É uma adaptação importante para a sobrevivência da planta nos ambientes rochosos e secos onde cresce.