Sumagre: o tempero vermelho que dá um toque ácido aos pratos
Por Flipar
O tempero é produzido a partir dos frutos de Rhus coriaria, um arbusto da família do cajueiro. Depois de secos e moídos, eles dão origem a um pó avermelhado. É esse produto que se encontra à venda como especiaria.
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A principal característica do sumagre é a acidez. Uma pequena quantidade acrescenta aos pratos um toque azedinho, além da cor vermelha. Seu sabor permite usá-lo quando se deseja uma nota ácida na comida.
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O sumagre é usado há muito tempo em preparações do Mediterrâneo e do oeste da Ásia. Pode temperar arroz, legumes e carnes, além de entrar em molhos para salada. As maneiras de empregá-lo variam conforme a receita e a região.
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Uma das misturas que levam sumagre é o za?atar, preparado em diferentes versões. O tempero contribui com a acidez, enquanto ervas e gergelim acrescentam outros sabores. A mistura pode acompanhar pães e pratos salgados.
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O pó pode ser espalhado sobre uma salada pronta ou usado para temperar legumes e carnes. Começar com pouco ajuda a perceber sua acidez sem dominar os demais ingredientes. Também vale conferir o rótulo, pois algumas misturas vendidas com sumagre contêm sal.
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O sumagre contém compostos vegetais, entre eles polifenóis, que despertam interesse em pesquisas. Isso, porém, não significa que acrescentá-lo à comida trate ou previna doenças. Na cozinha, seu uso mais claro é como tempero.
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Em inglês, uma planta tóxica da América do Norte também é chamada de poison sumac. Ela pertence ao gênero Toxicodendron e é diferente do Rhus coriaria usado como especiaria. Por isso, a identificação da planta importa: não se deve colher frutos silvestres apenas pela semelhança do nome.
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O sumagre oferece acidez e cor sem exigir uma preparação complicada. Pode entrar no prato durante o preparo ou ser acrescentado ao final, conforme a receita. Para quem ainda não o conhece, uma salada é um ponto de partida simples.