Relembre a novela em que o diretor assumiu o papel após a prisão de um ator
Por Flipar
Por isso, o diretor da novela, Régis Cardoso, assumiu o papel: um marinheiro. Para que o público não percebesse, ele só aparecia de costas, com as roupas características do personagem.
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Régis contou essa história em seu livro "No Princípio Era o Som: A Minha Grande Novela? , publicado pela editora Madras em 1999. Ele acompanha a trajetória do diretor desde os primeiros tempos da TV Tupi e reúne bastidores de sua carreira no rádio e na televisão
Editora Madras Divulgação
Régis Cardoso começou a trabalhar na televisão nos tempos da TV Tupi. Na Globo, além de Passo dos Ventos, dirigiu novelas como O Bem-Amado, Escalada e Estúpido Cupido (foto).Também comandou o seriado O Bem-Amado, ampliando sua trajetória para além das novelas.
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Depois de dirigir produções em Portugal, voltou ao Brasil e trabalhou em Tocaia Grande, em 1995. Foi casado com a atriz Susana Vieira, com quem teve um filho. Morreu em 2005, aos 70 anos, após uma longa internação iniciada com pneumonia e insuficiência respiratória.
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Mário Lago teve uma carreira que passou pelo rádio, teatro, televisão e música. Além de ator, foi compositor, escritor, poeta e advogado. Sua trajetória reuniu trabalhos artísticos e atuação política.
domínio público
Na música, compôs com Ataulfo Alves sambas que se tornaram populares, como ?Ai, que saudades da Amélia?, lançado em 1942, e ?Atire a primeira pedra?, de 1944. Na televisão, participou de dezenas de produções ao longo de décadas
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Seu último papel na TV foi uma participação em O Clone (2001), na qual voltou a viver o doutor Molina, personagem de Barriga de Aluguel. Mário Lago morreu em 30 de maio de 2002, aos 90 anos, após enfrentar problemas respiratórios ligados ao enfisema pulmonar.