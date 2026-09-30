Quiosque das Lendas: tesouro esquecido na Região Serrana fluminense
Por Flipar
Construído na década de 1920, o espaço foi decorado com azulejos pintados pelo artista português Jorge Colaço e que retratam lendas indígenas. Mais do que isso. Representa um elo entre a cultura europeia e a memória indígena nacional.
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Apesar de sua importância histórica e artística, o Quiosque das Lendas está em estado de abandono. A estrutura apresenta sinais de desgaste, pichações e falta de manutenção. O local, que já foi ponto turístico e símbolo cultural de Teresópolis, hoje aguarda restauro urgente.
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Preservar o Quiosque das Lendas é valorizar a memória coletiva, a arte pública e as lendas indígenas. O espaço é mais que um mirante ? é um símbolo da ancestralidade e da cultura brasileira. Restaurá-lo é garantir que essa história continue viva para as próximas gerações.
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Teresópolis foi fundada em 6 de julho de 1891. Localizado na Serra Fluminense, pertence à Região Geográfica Intermediária de Petrópolis, e está distante a cerca de 94,3 km a norte da capital do estado.
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O nome da cidade é uma homenagem à imperatriz Teresa Cristina, esposa de Dom Pedro II, que frequentava a região em busca de suas belezas naturais.
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A região já era habitada por indígenas Guaranis e por escravos fugitivos do Quilombo da Serra, antes da chegada dos colonizadores. Ela ocupa uma área de pouco mais de 770 km², sendo aproximadamente 64 km² em área urbana.
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A abertura da ligação rodoviária direta com o Rio de Janeiro, em 1959, impulsionou o crescimento da cidade, facilitando o acesso e o fluxo de pessoas.
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Tem sua identidade ligada diretamente ao turismo natural, além de ser sede do centro de treinamento da Seleção Brasileira de Futebol (Granja Comary) e abrigar uma feira ao ar livre de artesanato com mais de 700 expositores.
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George March foi fundamental para o desenvolvimento de Teresópolis. Ele foi o responsável por transformar uma grande área rural na região em uma fazenda modelo, chamada Santo Antônio do Paquequer, que se tornou o núcleo inicial da cidade.
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A emancipação político-administrativa de Teresópolis ocorreu em 6 de julho de 1891, através do Decreto nº 280, quando foi desmembrada do município de Magé.
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Dedicada à padroeira da cidade, a igreja Matriz de Santa Teresa possui um estilo neogótico e fica localizada na Praça Baltazar da Silveira.
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O Parque Nacional da Serra dos Órgãos, em Teresópolis, é conhecido por sua beleza cênica e estrutura para esportes de montanha, como escalada e caminhadas. Com mais de 200 km de trilhas, o parque oferece opções para todos os níveis de habilidade.
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A Pedra da Tartaruga, localizada em Teresópolis, é um dos destinos mais impressionantes do Rio de Janeiro para quem busca aventura e contato com a natureza.
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O Dedo de Deus é um famoso pico montanhoso conhecido por sua silhueta que lembra uma mão apontando o dedo indicador para o céu. Com 1.692 metros de altitude, o local é um dos pontos mais emblemáticos da Serra dos Órgãos e é um símbolo da cidade.
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O Parque Magique é um espaço temático para crianças e adultos, com diversas atrações, incluindo roda gigante, trem fantasma e jogos.
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A Pedra do Elefante, em Teresópolis, é uma formação rochosa que se destaca pela sua vista panorâmica da Serra dos Órgãos e pela trilha de acesso relativamente fácil.
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Fonte Judith é de água natural localizada no bairro do Alto. Construída em 1920 pelo pedreiro Manoel Guedes da Costa, seu nome tem origem na filha de Luiz de Oliveira, antigo proprietário das terras, que teria sido curada de uma grave enfermidade.
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A Fazenda Genève, em Teresópolis, é referência no estado do Rio de Janeiro na produção de queijos de cabra artesanal e também a chance de se ter uma autêntica experiência rural.
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O templo do movimento Hare Krishna em Teresópolis, conhecido como Ashram Vrajabhumi, é um espaço dedicado à espiritualidade e bem-estar, oferecendo retiros espirituais, yoga, meditação e atividades relacionadas à consciência de Krishna.
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A Cachoeira do Rio dos Frades, em Teresópolis, é uma bela queda d'água localizada no Vale dos Frades, dentro do Parque Estadual dos Três Picos. Com aproximadamente 10 metros de altura, ela forma uma piscina natural, ideal para banho e lazer.