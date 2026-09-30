Garças: conheça as aves que unem elegância e importância para os ecossistemas
Por Flipar
Seu porte elegante, pescoço alongado e voo cadenciado tornam-nas inconfundíveis no céu ou pousadas em ramos altos. Existem dezenas de espécies, cada uma com características próprias, mas todas compartilham uma ligação estreita com a água e os ecossistemas alagadiços.
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A garça-noturna de coroa preta, protagonista da história de Chicago, é uma espécie que costuma se movimentar durante o entardecer e a noite, diferentemente de suas parentes mais ativas sob o sol.
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Em tempos de reprodução, busca locais elevados e protegidos, como árvores frondosas, onde constrói ninhos comunitários com galhos secos. Pais se revezam no cuidado dos filhotes e há registros de aves adultas alimentando crias que não são suas.
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Essa cooperação aumenta as chances de sobrevivência dos filhotes em ambientes de alta densidade populacional. O instinto protetor das garças na escolha do local dos ninhos ficou evidente no zoológico.
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A destruição de áreas úmidas, a poluição de rios e lagos e a urbanização desordenada reduziram significativamente o espaço natural dessas aves. Em algumas regiões, como Illinois, a garça-noturna de coroa preta está ameaçada de extinção.
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Ele indica que, com planejamento e atenção à biodiversidade, é possível criar espaços urbanos que convivam com espécies silvestres, inclusive aquelas em situação delicada.
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As garças também são figuras emblemáticas em muitas culturas. No Japão, simbolizam longevidade e pureza. No Brasil, são vistas com frequência em regiões de alagados, como o Pantanal e a Amazônia, onde sua presença está ligada ao equilíbrio ecológico.
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Alimentam-se de pequenos peixes, anfíbios, insetos e, ocasionalmente, pequenos mamíferos. Seu papel nos ecossistemas é essencial, pois ajudam a controlar populações de presas e indicam a saúde ambiental de áreas alagadas.
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A escolha criteriosa da vegetação ajuda a manter os ninhos seguros e estáveis ao longo da temporada. Os galhos utilizados, por sua vez, são coletados em árvores vizinhas, principalmente olmos e carvalhos.
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Mesmo com o sucesso reprodutivo da colônia no zoológico, especialistas alertam para riscos como surtos de gripe aviária ou tempestades severas, que podem comprometer a população de forma drástica.
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A história das garças sobre os lobos em Chicago é, portanto, mais do que uma curiosidade zoológica. Trata-se de uma prova viva da resiliência da natureza e da importância de ambientes urbanos bem planejados.
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As garças, com sua postura altiva, voo sereno e inteligência silenciosa, seguem nos lembrando que o equilíbrio é possível. Basta entender, respeitar e cuidar do que já está ao nosso redor.