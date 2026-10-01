Mingaus encorpados e combinações para experimentar: conheça o preferido de diva do cinema americano
Por Flipar
Mas existem diversos tipos de mingau. A escolha da base com grãos e farinhas muda a textura e o sabor; frutas, especiarias e castanhas completam a tigela. Veja opções mais encorpadas e o que combina com cada uma.
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Aveia com banana e pasta de amendoim
A banana amassada engrossa a aveia durante o cozimento. Uma colher de pasta de amendoim acrescenta sabor tostado e deixa o mingau mais denso. Canela e rodelas de banana ficam bem na finalização.
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Fubá com queijo
Cozido lentamente com leite, o fubá vira um mingau cremoso de sabor marcante. Uma pitada de sal e queijo ralado criam uma versão salgada, boa para quem prefere deixar o açúcar fora do café da manhã.
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Tapioca granulada com coco
A tapioca granulada absorve o leite e ganha uma textura diferente dos mingaus lisos. Coco ralado e um pouco de canela combinam com a base. Servida morna, ela fica cremosa sem perder totalmente os grãos.
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Arroz com leite e canela
O arroz cozido lentamente no leite resulta em uma tigela consistente e familiar. Canela combina com seu sabor suave; raspas de laranja acrescentam aroma. Dá para servir quente no café da manhã ou como sobremesa.
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Milho-verde com coco
O milho batido e cozido forma um mingau espesso, de sabor naturalmente adocicado. Coco ralado combina bem com ele, enquanto uma pitada de sal ajuda a realçar os sabores. É uma opção que lembra as festas juninas.
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Aveia com cacau e pera
O cacau dá intensidade à aveia sem depender de muito açúcar. Pedaços de pera cozidos junto com o mingau trazem doçura e maciez. Para terminar, nozes picadas acrescentam uma textura crocante.