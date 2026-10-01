Maior erro? Nova biografia sobre Tom Brady faz análise sobre impacto do divórcio com a brasileira Gisele Bündchen
Por Flipar
Entre elas estão participações em campanhas publicitárias e a atuação como comentarista esportivo, função que não teria correspondido às expectativas de alguns especialistas. O livro trata a separação como um dos principais momentos de transformação de sua trajetória.
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Segundo a análise, a permanência de Brady no futebol teria contribuído para tensões familiares, especialmente após ele anunciar a aposentadoria em fevereiro de 2022 e mudar de decisão apenas 40 dias depois para disputar mais uma temporada.