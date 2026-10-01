Almofadas: pequenos detalhes que deixam a casa mais aconchegante
Por Flipar
Uma almofada pode apoiar as costas ou acomodar os braços durante a leitura e as pausas do dia. O conforto depende do tamanho, do enchimento e da posição de uso. Veja a seguir como aproveitar esse detalhe em diferentes espaços da casa.
imagem gerada por i.a
Capas de tricô, veludo e tecidos felpudos acrescentam diferentes sensações ao toque. A combinação dessas superfícies também dá variedade à decoração, mesmo quando todas as almofadas têm cores semelhantes.
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Almofadas lisas podem dividir espaço com modelos de listras, desenhos geométricos ou motivos florais. Repetir uma cor entre elas ajuda a conectar a composição. Assim, é possível variar os desenhos sem perder a harmonia.
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Modelos quadrados e retangulares criam combinações variadas no sofá ou na cama. As peças maiores podem ficar ao fundo, com as menores à frente. Vale ajustar a quantidade para preservar o espaço de sentar ou deitar.
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Uma poltrona com almofada e uma luminária por perto pode formar um espaço convidativo para ler. Nesse caso, a peça deve acomodar o corpo sem ocupar todo o assento. Uma manta completa o cenário para os dias mais frescos.
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Sobre a cama, as almofadas acrescentam camadas e ajudam a compor a decoração. Capas que combinam com a colcha ou contrastam com ela permitem diferentes efeitos. Na hora de dormir, as peças podem ser guardadas em um cesto ou banco.
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Trocar as capas é uma maneira simples de mudar a aparência das almofadas que você já tem. Tecidos, cores e desenhos diferentes renovam o ambiente. Modelos removíveis também facilitam a lavagem, conforme as instruções da etiqueta.
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Mais do que preencher o sofá, as almofadas devem acompanhar a rotina da casa. Peças agradáveis ao toque, fáceis de cuidar e em quantidade adequada favorecem o uso diário. O aconchego aparece quando a decoração também oferece conforto.