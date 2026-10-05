Baarle: conheça a cidade onde a fronteira entre dois países passa por dentro das casas
Por Flipar
No chão, uma sequência de cruzes brancas marca a divisa, acompanhada pelas letras ?B?, de Bélgica, e ?NL?, de Nederland. A fronteira vai cortando ruas, praças, lojas e casas.
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E em qual país fica oficialmente uma casa cortada pela fronteira? Em geral, vale a localização da porta principal: se a entrada está no lado belga, o endereço é belga; se está no lado neerlandês, pertence aos Países Baixos. Os números das casas ajudam a indicar o país.
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Baarle parece uma única localidade, mas é formada por dois municípios de países diferentes. Baarle-Nassau pertence aos Países Baixos, enquanto Baarle-Hertog é belga. Seus territórios se entrelaçam em um dos mapas mais curiosos da Europa.
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O caso fica ainda mais curioso por causa dos enclaves: são 30 áreas separadas. Baarle-Hertog possui 22 pedaços de território belga cercados pelos Países Baixos, enquanto Baarle-Nassau possui oito áreas isoladas.
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Sete dessas áreas neerlandesas estão dentro de enclaves belgas, criando os chamados contraenclaves. Assim, há pedaços dos Países Baixos cercados pela Bélgica que, por sua vez, está cercada pelos Países Baixos.
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A origem desse quebra-cabeça remonta à Idade Média. Em 1198, Henrique I, duque de Brabante, transferiu parte das terras ao senhor de Breda, mas conservou outras propriedades. Séculos depois, essa divisão ajudaria a formar a fronteira atual.
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No centro de Baarle, a fronteira é indicada no chão por placas metálicas e pedras especiais. Ela atravessa ruas, calçadas, jardins e até edifícios. Em uma simples caminhada, é possível passar várias vezes de um país para o outro.
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A peculiaridade transformou Baarle em atração turística. Há um circuito de quatro quilômetros pelo centro que passa por locais históricos e cruza a fronteira diversas vezes. O visitante pode acompanhar pelo caminho esse incomum encontro entre Bélgica e Países Baixos.
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Em alguns casos pessoas que se sentem para conversar ou tomar café numa mesinha estão, na prática, em dois países diferentes. Para isso, basta que a mesa seja colocada na fronteira. Divertido, né?