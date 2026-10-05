Singapura oferece dinheiro para pessoas trocarem redes sociais por livros
Por Flipar
Assim, seriam necessários 50 dias de leitura para alcançar US$ 0,80 (ou cerca de R$ 4), na cotação atual. A iniciativa pretende fortalecer a concentração, o pensamento crítico e a imaginação em uma época marcada pelo excesso de estímulos digitais.
Moritz/Pixabay
O governo também tem adotado incentivos financeiros em outras áreas da vida social. Em 2025, anunciou um pacote de até 68 mil dólares de Singapura (ou US$ 54 mil) por filho menor de 18 anos para tentar estimular o aumento da natalidade.