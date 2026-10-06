Charme europeu no Brasil: conheça cidades que parecem cenário de outro continente
Por Flipar
A 30 km de Blumenau, Pomerode tem cerca de 34 mil habitantes e forte influência dos imigrantes alemães que chegaram no século XIX. Conhecida como a ?cidade mais alemã do Brasil?, preserva arquitetura germânica e tradições herdadas principalmente de colonos da Pomerânia.
Reprodução TV RPC
Prudentópolis (PR) - Curiosamente, esta cidade paranaense preserva tradições da Ucrânia. Descendentes de imigrantes conservaram a cultura no município, que fica a 173 km de Curitiba. Na foto, o portal ucraniano na entrada da cidade.