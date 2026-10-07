Bucardo: o animal extinto que voltou à vida por alguns minutos
Por Flipar
Em 2003, um clone chegou a nascer, mas sobreviveu apenas alguns minutos devido a problemas pulmonares. Preocupados com a iminente perda, cientistas agiram rapidamente para coletar e preservar amostras da pele do animal em nitrogênio líquido.
Wikimedia Commons/ Benjamín Núñez González
A pesquisa foi conduzida por equipes da Espanha e da França, que empregaram a transferência nuclear de células somáticas (TNCS) ? a mesma técnica utilizada no caso da ovelha Dolly.
Domínio Público/Wikimédia Commons
Apesar de ter vindo ao mundo com vida, o animal apresentava dificuldades respiratórias e faleceu poucos minutos após o nascimento.A necropsia indicou que a causa da morte foi uma deformidade nos pulmões, o que comprometeu a oxigenação.
Divulgação/Governo de Aragon
Mesmo com o insucesso, o experimento marcou a primeira clonagem de uma espécie extinta, abrindo caminho para pesquisas em conservação genética, como projetos recentes com o lobo terrível.
Reprodução de vídeo TV Globo
O bucardo, porém, entrou para a história como o único animal "extinto duas vezes": pela ação humana e, depois, pela ciência. O bucardo foi uma subespécie de cabra-selvagem que habitava as montanhas dos Pireneus, entre a França e a Espanha.
Wikimedia Commons/iNaturalist
O bucardo era uma das quatro subespécies de íbex ibérico, mas tornou-se extremamente raro ao longo do século 20, principalmente devido à caça excessiva e à perda de habitat.