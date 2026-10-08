San Juan: história, cores e fortalezas em uma das joias do Caribe

Colônia espanhola por cerca de quatro séculos, Porto Rico foi cedido aos Estados Unidos em 1898 e hoje é um território americano com governo próprio. Seus cerca de 3,2 milhões de habitantes são, em sua maioria, cidadãos dos EUA, mas quem vive na ilha não vota para presidente americano. Espanhol e inglês são idiomas oficiais, e Porto Rico tem bandeira e delegação próprias nos Jogos Olímpicos.