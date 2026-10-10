De Porto Rico para o mundo: famosos que nasceram na ilha e conquistaram o sucesso internacional
Por Flipar
Os nascidos em Porto Rico são, em regra, cidadãos americanos, mas os moradores da ilha não votam para presidente dos EUA. O território tem bandeira e delegação olímpica próprias. Além disso, é berço de diversas personalidades famosas. Conheça algumas delas.
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Benicio del Toro: Nascido em San Germán, o ator conquistou o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante em 2001 por sua atuação em ?Traffic?, dirigido por Steven Soderbergh. Também se destacou em filmes como ?21 Gramas? e ?Sicario?.
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José Ferrer: Nascido em San Juan, o ator foi o primeiro porto-riquenho a conquistar um Oscar de atuação. Em 1951, recebeu o prêmio de Melhor Ator por seu desempenho em ?Cyrano de Bergerac? (1950), dirigido por Michael Gordon.
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Rita Moreno: Nascida em Humacao, a atriz foi a primeira mulher porto-riquenha a conquistar um Oscar. Em 1962, recebeu o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante por sua atuação no clássico musical ?Amor, Sublime Amor? (1961).
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Joaquin Phoenix: Nascido em San Juan, o ator conquistou o Oscar de Melhor Ator em 2020 por ?Coringa?. Um dos grandes nomes de Hollywood, voltou a interpretar o personagem em ?Coringa: Delírio a Dois? (2024), ao lado de Lady Gaga.
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Luis Guzmán: Nascido em Cayey, o ator construiu uma carreira em Hollywood, participando de filmes dirigidos por Steven Soderbergh e Paul Thomas Anderson. Na televisão, destacou-se na série ?Narcos?, estrelada por Wagner Moura, e em ?Wandinha?.
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Ricky Martin: Nascido em San Juan, o cantor começou a ganhar fama ainda adolescente como integrante do grupo Menudo, fenômeno musical dos anos 1980. Depois, construiu uma carreira solo de sucesso internacional, com hits como ?Livin? la Vida Loca? e ?María?.
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José Feliciano: Nascido em Lares, o cantor e violonista, que perdeu a visão ao nascer, conquistou reconhecimento internacional. É conhecido por sua interpretação de ?Light My Fire? e pela canção natalina ?Feliz Navidad?.
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Daddy Yankee: Nascido em San Juan, é considerado um dos pioneiros do reggaeton. Alcançou fama mundial com ?Gasolina?, lançada em 2004, e participou do sucesso ?Despacito?, ao lado de Luis Fonsi.
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Roselyn Sánchez: Nascida em Santurce, bairro de San Juan, a atriz ganhou destaque em Hollywood com o filme ?A Hora do Rush 2? (2001). Na televisão, participou de séries como ?Without a Trace? e ?Devious Maids?.
Luis Fonsi: Nascido em San Juan, o cantor ganhou projeção internacional com suas baladas românticas. Em 2017, lançou ?Despacito?, em parceria com Daddy Yankee, um dos maiores sucessos da música latina.
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Chayanne: Nascido em Río Piedras, região de San Juan, o cantor e ator conquistou milhões de fãs com músicas românticas e apresentações marcadas pela dança. Entre seus sucessos estão ?Torero? e ?Dejaría Todo?.
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Raúl Juliá: Nascido em San Juan, o ator ganhou destaque em Hollywood por filmes como ?O Beijo da Mulher-Aranha? (1985) e ?A Família Addams? (1991). Morreu em 1994, aos 54 anos, após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC).