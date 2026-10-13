Bryan Cranston fala sobre morte de RJ Mitte, seu filho em ‘Breaking Bad’, e revela última conversa que tiveram

O ator deixou os pais, uma irmã mais nova e a noiva, Kennedy Suarez, com quem ficou noivo no fim de 2025. Após a confirmação da morte, a mensagem de Cranston também serviu como um apelo para que pessoas com pensamentos suicidas busquem apoio e não enfrentem a dor sozinhas. ?Há esperança?, afirmou o ator ao encerrar sua homenagem.