Bryan Cranston fala sobre morte de RJ Mitte, seu filho em ‘Breaking Bad’, e revela última conversa que tiveram
Por Flipar
RJ Mitte morreu aos 34 anos, no dia 11 de outubro. Segundo Cyndi Hinojosa, autoridade judicial do condado de Cameron, no Texas, a morte foi declarada por volta das 13h30 e teria acontecido em sua casa, que fica em Brownsville, no Texas.
Divulgação/AMC
Mitte ficou conhecido por seu papel em "Breaking Bad", série exibida entre 2008 e 2013 que acompanha Walter White, um professor de química interpretado por Bryan Cranston que passa a produzir metanfetamina após descobrir um câncer. A produção ganhou um total de 16 Primetime Emmy Awards e até hoje é considerada por alguns críticos como a melhor de todos os tempos.
Divulgação/AMC
O ator deixou os pais, uma irmã mais nova e a noiva, Kennedy Suarez, com quem ficou noivo no fim de 2025. Após a confirmação da morte, a mensagem de Cranston também serviu como um apelo para que pessoas com pensamentos suicidas busquem apoio e não enfrentem a dor sozinhas. ?Há esperança?, afirmou o ator ao encerrar sua homenagem.