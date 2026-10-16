Professores que brilham nas telonas: filmes em que os mestres são protagonistas de histórias marcantes
Por Flipar
Dewey Finn (Jack Black), de ?Escola de Rock?. Lançado em 2004.
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Após ser demitido pela banda ?No Vacancy?, Finn se disfarça de professor substituto em uma escola prestigiada com o objetivo de vencer a próxima ?Batalha das Bandas?. O filme fez muito sucesso entre o público jovem no início dos anos 2000.
Reprodução / Escola de Rock
John Keating (Robin Williams), de ?Sociedade dos Poetas Mortos?. Lançado em 1989.
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O filme, que foi indicado a quatro Oscars, conta a história de um professor que usa toda sua sabedoria para dar lições inspiradoras a alunos de uma escola com raízes tradicionalistas e conservadoras.
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Professor Xavier ou ?Professor X?. Personagem da franquia ?X-Men?. Primeiro filme foi lançado em 2000.
Reprodução / X-Men: O Filme
O clássico personagem dos quadrinhos foi representado nas telonas por Patrick Stewart e James McAvoy (quando jovem). O líder dos mutantes é considerado um dos heróis mais poderosos do universo Marvel. Ele consegue ler mentes e projetar seu pensamento na mente dos outros.
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Terence Fletcher (J.K. Simmons), de ?Whiplash: Em Busca da Perfeição?. Lançado em 2014.
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A brilhante atuação de Simmons como um professor impiedoso de um conservatório de música lhe rendeu um Oscar de Melhor Ator Coadjuvante em 2014.
YouTube / Oscars
Albus Dumbledore, da saga ?Harry Potter?. Primeiro filme lançado em 2001.
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O sábio mentor da escola de bruxos mais famosa do cinema foi interpretado Richard Harris (esquerda) apenas nos dois primeiros filmes da franquia. Após sua morte, em 2002, foi substituído por Michael Gambon (direita), nos seis filmes restantes.
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Professor Henry Jones Jr. (Harrison Ford), da franquia ?Indiana Jones?. Primeiro filme lançado em 1981.
Reprodução / Os Caçadores da Arca Perdida
Talvez alguns não se lembrem, mas o eterno Indiana Jones é um professor de Arqueologia que nas horas vagas se torna o caçador de tesouros mais famoso da história do cinema. Desde 1981, foram 4 filmes da saga. O quinto será lançado em junho de 2023.
Reprodução YouTube / ClipsTime
Katherine Watson (Julia Roberts), em ?O Sorriso de Mona Lisa?. Lançado em 2003.
Reprodução / O Sorriso de Mona Lisa
O filme se passa nos anos 50 e retrata a história de uma professora de arte que passa a lutar contra os costumes tradicionalistas de uma escola feminina dos EUA.
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John Nash, em ?Uma Mente Brilhante?. Lançado em 2001.
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O filme, que rendeu uma indicação ao Oscar a Russell Crowe, é um drama biográfico que conta a vida do matemático John Forbes Nash e sua luta contra a esquizofrenia.
Reprodução / Uma Mente Brilhante
Sherman Klump, de ?O Professor Aloprado?. Lançado em 1996.
Reprodução / O Professor Aloprado
Um dos personagens mais icônicos interpretados por Eddie Murphy. O longa fez tanto sucesso que ganhou até um Oscar de Melhor Maquiagem.
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Mark Thackeray, de ?Ao Mestre, Com Carinho?. Lançado em 1966.
Reprodução / Ao Mestre, Com Carinho
Um clássico do cinema britânico, estrelado por Sidney Poitier (foto). O filme conta a história de um professor que dá lições de vida para um grupo de alunos rebeldes em uma escola da periferia de Londres.
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Jim Norman, de "Às Vezes Eles Voltam". Lançado em 1991.
reprodução / Às Vezes Eles Voltam
Interpretado por Tim Matheson, o professor é atormentado - neste terror sobrenatural - pela presença de estudantes que já morreram (e que foram os assassinos do irmão dele). Ele tenta proteger os outros alunos.
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John Kimble, de "Um Tira no Jardim de Infância". Lançado em 1990.
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Louanne Johnson, de "Mentes Perigosas". Lançado em 1995.
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Michelle Pfeiffer vive a professora de inglês, ex-oficial da Marinha, que, para enfrentar a rebeldia dos alunos, decide dar aulas com caratê e músicas de Bob Dylan, com métodos nada convencionais.