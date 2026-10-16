Das unhas de gel às de porcelana: conheça as técnicas, tendências e procedimentos que transformam o visual das mãos
Por Flipar
Entre os serviços mais populares nos salões, estão as técnicas de alongamento e decoração, que transformaram o cuidado com as mãos em um verdadeiro mercado de inovação e estilo.
Reprodução de instagram
O alongamento em gel continua entre os preferidos, justamente pela resistência e pelo aspecto que proporciona. Ele cria uma superfície lisa, facilita a aplicação de esmaltes e garante acabamento uniforme.
Reprodução do Youtube Canal Grazielle Matos
Já o alongamento em fibra de vidro conquistou espaço por sua leveza e flexibilidade, sendo considerado mais delicado e menos propenso a quebras.
Reprodução do Youtube Canal Nath Machado Nails
Outra técnica bastante difundida é a unha acrílica, que utiliza pó acrílico e líquido monômero para formar uma base sólida e duradoura.
Reprodução do Youtube Canal Simone Dutra nails
Nos últimos anos, as unhas de porcelana voltaram ao mercado, oferecendo alta durabilidade e acabamento sofisticado, enquanto as chamadas tips - extensões plásticas aplicadas sobre a unha natural - permanecem como uma opção para quem deseja comprimento imediato.
Reprodução do Youtube Canal Simone Dutra nails
Além dos alongamentos, os procedimentos de nail art se tornaram febre, com desenhos artísticos, aplicações em 3D, pedrarias e esmaltação em gel, que garante cor intensa por semanas.
- Divulgação
Os tratamentos voltados ao cuidado da saúde das unhas também vêm ganhando força. A blindagem é um dos mais requisitados, pois cria uma camada protetora de gel ou acrílico que reforça a unha natural, evitando descamação e quebras.
Reprodução do Instagram @camila_cnails
Já a esmaltação em gel, mesmo sem alongamento, conquistou adeptas por oferecer brilho duradouro e resistência muito superior ao esmalte tradicional.
Reprodução do @weheartit
Com uma clientela cada vez mais exigente, os salões brasileiros têm investido tanto em tecnologias quanto em capacitação profissional. As novidades incluem produtos hipoalergênicos, técnicas menos invasivas e atenção crescente à biossegurança.