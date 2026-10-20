Quadros de Renoir avaliados em mais de R$ 20 milhões são recuperados após roubo na França
Por Flipar
O roubo das pinturas de Renoir ocorreu quase um ano após o furto de oito joias da Coroa francesa no Museu do Louvre, em Paris, incluindo o diadema da Imperatriz Eugênia, recuperado posteriormente bastante danificado. A sequência de invasões a museus franceses reacendeu as discussões sobre a segurança dessas instituições.
Ulrich Sander/Pixabay
Em resposta, o Ministério da Cultura anunciou, em julho, um plano com 33 medidas para prevenir novos casos, entre elas a retirada temporária de determinadas peças das vitrines até que as condições de proteção sejam reforçadas.