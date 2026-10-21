José de Abreu ironiza crítica de Maria Zilda Bethlem sobre seu bafo durante gravações: ‘Me beijava na boca como louca!’
Por Flipar
Nascida no Rio de Janeiro, em 20 de outubro de 1951, ela estreou na televisão em 1974, na novela ?Fogo sobre Terra?, da TV Globo. Nos anos seguintes, participou de diversas produções da emissora e foi ganhando notoriedade com personagens marcantes.
Nelson Di Rago/Globo
Entre seus trabalhos mais conhecidos estão as novelas "Guerra dos Sexos", de 1983, "Bebê a Bordo", de 1988, "Vamp", de 1991, e "Por amor", de 1997. Em "Vereda Tropical", de 1984, interpretou Verônica, papel que ajudou a consolidar sua popularidade.