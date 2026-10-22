Sementes na alimentação: como ajudam a manter a saúde dos cabelos
Por Flipar
Linhaça
Fonte de ômega-3 e lignanas, contribui para reduzir inflamações no couro cabeludo.
Pode ajudar no brilho e na força dos fios quando consumida regularmente.
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Semente de abóbora -
Contém zinco e ferro, importantes para o crescimento saudável dos cabelos.
Também é associada ao fortalecimento dos fios e redução da quebra.
Salil Kumar Mukherjee wikimedia commons
Semente de girassol
Alta em vitamina E, ajuda na proteção das células e do couro cabeludo.
Pode contribuir para manter os fios mais saudáveis e com menos danos.
- Imagem de Mustafa shehadeh por Pixabay
Gergelim
Fonte de cálcio, ferro e antioxidantes, auxilia na saúde capilar.
Também pode ajudar na manutenção da cor e no brilho dos cabelos.
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Semente de melancia
Rica em magnésio e proteínas, contribui para a estrutura dos fios. Pode ser incluída na alimentação como complemento nutricional.
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Semente de uva
Possui antioxidantes que combatem os radicais livres. Isso ajuda a proteger o couro cabeludo e a qualidade dos fios.
Imagem gerada por i.a
Genética, hormônios, estresse e saúde geral impactam diretamente os fios.Hidratação, uso de produtos adequados e evitar excesso de química ajudam. Essas práticas potencializam os benefícios vindos da alimentação.