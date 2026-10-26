Mais pesada do mundo! Abóbora de 1,4 tonelada bate recorde mundial e entra para o Guinness
Por Flipar
Embora a variedade mais conhecida tenha casca alaranjada, existem abóboras esverdeadas, amarelas, brancas e até com tons acinzentados. Sua polpa tem sabor suave e levemente adocicado, característica que permite o uso tanto em receitas doces quanto salgadas.
Domínio Público
O alimento é rico em betacaroteno, substância que o organismo transforma em vitamina A, importante para a visão, a pele e o sistema imunológico. Também contém fibras, potássio e outros nutrientes, além de apresentar baixo valor calórico.