HBO anuncia atores que viverão os pais de Harry Potter e irmão de Rony; veja!
Por Flipar
Outra novidade é a escalação de Harry Gilby, conhecido por interpretar o jovem J.R.R. Tolkien no filme biográfico sobre o criador de "O Senhor dos Anéis". Na série, ele dará vida a Carlinhos Weasley, irmão mais velho de Rony e Gina.
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A adaptação de "Harry Potter" tem lançamento programado na plataforma HBO Max para o Natal de 2026, com oito episódios em sua temporada de estreia. As gravações foram iniciadas no verão do hemisfério norte, e a produção promete apresentar acontecimentos que vão além da perspectiva do protagonista.
Divulgação/HBO Max
Inspirada na famosa saga literária de J.K. Rowling, a série terá Francesca Gardiner como roteirista e produtora executiva, cargo que também será ocupado pela própria criadora. Mark Mylod também integra a equipe de produção executiva e ficará responsável pela direção de vários episódios.