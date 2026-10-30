Dia dos Mortos: veja as cidades mais procuradas para a maior festa popular do México
Por Flipar
Chiapas - A 825 km da Cidade do México. Praças, ruas, casas, a cidade inteira se reúne em torno da crença da presença dos mortos neste dia. E as oferendas são espalhadas por toda parte, juntando alimentos e flores de forma decorativa.
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Foi em Aguascalientes que o catunista José Guadalupe Posada criou a primeira Catrina da história, em 1910.
Domínio público
A Catrina é o símbolo maior da festa dos Mortos no México. Um símbolo conhecido internacionalmente.