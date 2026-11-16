O chuchu, por exemplo, solta uma seiva clara e pegajosa que pode grudar nas mãos. Essa substância é resultado de compostos presentes na casca e no interior do legume. Para evitar o incômodo, recomenda-se descascar sob água corrente ou com luvas.
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Já o inhame solta uma seiva leitosa que pode causar coceira na pele. Esse efeito está ligado a cristais de oxalato presentes no tubérculo. O ideal é manusear com luvas e deixar de molho antes do cozimento para neutralizar o desconforto.
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A mandioca contém seiva que pode liberar compostos tóxicos em variedades bravas. Por isso, é essencial descascar, lavar e cozinhar bem antes do consumo. Esse processo garante segurança alimentar e aproveitamento de um dos alimentos mais populares do Brasil.
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A seiva, por sua vez, é uma defesa natural das plantas contra predadores e infecções. Ela contém substâncias químicas que dificultam o ataque de insetos e fungos. O que incomoda na cozinha é, na verdade, um mecanismo de sobrevivência vegetal.
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Descascar sob água corrente, usar utensílios untados com óleo ou vinagre e cozinhar rapidamente são métodos eficazes. Essas práticas reduzem a viscosidade e evitam que a seiva grude nas mãos. A tradição culinária, inclusive, já incorporou esses truques ao dia a dia.
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Apesar do incômodo, a seiva e mucilagem podem ter propriedades benéficas. No quiabo, por exemplo, ajudam no controle da glicemia e colesterol. Assim, o que parece um defeito é também uma fonte de saúde.
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Muitos mitos cercam esses legumes, como a ideia de que o chuchu ?cola? por ser pobre em nutrientes. Na realidade, ele é rico em fibras e minerais, apenas discreto em sabor. A seiva reforça sua identidade cultural como alimento simples e versátil.
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Usar tábuas e facas limpas, evitar contato direto prolongado e cozinhar bem são medidas básicas e preventivas que tornam o preparo mais seguro e agradável. A prática constante ajuda a lidar com a seiva sem dificuldades.