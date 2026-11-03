População pode realizar diversos serviços, dentre eles: emissão de segunda via de contas, atualização cadastral, solicitação de novas ligações de água, troca de titularidade e renegociação de débitos - Foto: Divulgação/Rio+Saneamento

População pode realizar diversos serviços, dentre eles: emissão de segunda via de contas, atualização cadastral, solicitação de novas ligações de água, troca de titularidade e renegociação de débitosFoto: Divulgação/Rio+Saneamento

Publicado 03/11/2026 18:01





Em Sumidouro, o atendimento será realizado na Rua José Muniz de Andrade, no distrito de Duas Irmãs, em frente ao Ciep. A ação está prevista para acontecer das 9h às 16h e tem como objetivo facilitar o acesso da população aos serviços relacionados ao abastecimento de água e ao atendimento comercial.



Durante a iniciativa, os moradores poderão solicitar a emissão da segunda via de contas, atualizar dados cadastrais, pedir novas ligações de água e realizar a troca de titularidade. Também será possível buscar informações e negociar débitos diretamente com os profissionais da concessionária. Moradores de Sumidouro terão acesso a serviços da Rio+Saneamento sem precisar se deslocar até uma agência da concessionária. A empresa realiza, no próximo dia 13 de novembro, mais uma edição do programa Rio+Perto de Você, que leva equipes comerciais a praças e outros locais de grande circulação nos municípios atendidos.Em Sumidouro, o atendimento será realizado na Rua José Muniz de Andrade, no distrito de Duas Irmãs, em frente ao Ciep. A ação está prevista para acontecer das 9h às 16h e tem como objetivo facilitar o acesso da população aos serviços relacionados ao abastecimento de água e ao atendimento comercial.Durante a iniciativa, os moradores poderão solicitar a emissão da segunda via de contas, atualizar dados cadastrais, pedir novas ligações de água e realizar a troca de titularidade. Também será possível buscar informações e negociar débitos diretamente com os profissionais da concessionária.

Tarifa Social também estará disponível



Outro serviço oferecido durante a ação é a orientação sobre o programa de Tarifa Social. Moradores de baixa renda poderão consultar os critérios necessários para participar do benefício e realizar a inscrição, caso atendam aos requisitos estabelecidos.



Segundo a concessionária, o programa Rio+Perto de Você é realizado periodicamente nos municípios sob sua concessão, com a proposta de aproximar os serviços comerciais dos consumidores e oferecer mais praticidade no atendimento.



“O Rio+Perto de Você foi criado para ouvir a população de perto, garantindo um atendimento humano, ágil e resolutivo. Levar nossos serviços para praças e locais de grande circulação é mais do que oferecer comodidade: é um compromisso de cidadania, garantindo que todos os moradores tenham acesso facilitado a um saneamento básico de qualidade", destaca Josiane Vasconcellos, gerente geral das regionais Serra e Norte.



Para receber atendimento, é importante que os moradores apresentem documento de identidade (RG), CPF e uma conta de água recente. A documentação é necessária para facilitar a identificação do titular e a realização dos procedimentos solicitados.



Além do atendimento presencial itinerante, a Rio+Saneamento mantém canais de comunicação para esclarecimento de dúvidas e solicitação de serviços. Os clientes podem entrar em contato pelo telefone ou WhatsApp 0800 772 1027, além do site oficial da concessionária.

Atendimento também será realizado em outras cidades

Além de Sumidouro, a programação de novembro contempla outros sete municípios das regiões Serrana e Norte do estado. Os atendimentos começaram no dia 3, em Natividade, e também passam por Carapebus, no dia 9; Carmo, no dia 12; Macuco e São José de Ubá, ambos no dia 13; São Fidélis, no dia 24; e Trajano de Moraes, no dia 27.



Em todas as cidades, as equipes estarão disponíveis das 9h às 16h. Os locais escolhidos incluem praças, unidades de atendimento público e outros pontos de circulação de moradores, com o objetivo de facilitar o acesso aos serviços da concessionária.



Para receber atendimento, é importante que os moradores apresentem documento de identidade (RG), CPF e uma conta de água recente. A documentação é necessária para facilitar a identificação do titular e a realização dos procedimentos solicitados.



Além do atendimento presencial itinerante, a Rio+Saneamento mantém canais de comunicação para esclarecimento de dúvidas e solicitação de serviços. Os clientes podem entrar em contato pelo telefone ou WhatsApp 0800 772 1027, além do site oficial da concessionária.



Confira o cronograma completo:



Natividade: 3 de novembro – Rua Presidente Castelo Branco, nº 41, em Popular Velha, próximo à Apae.



Carapebus: 9 de novembro – Rua Manoel Francisco Pinto, no Centro, na praça principal.



Carmo: 12 de novembro – Travessa Benedito Branco, nº 35, no Centro, no Cras Central.



Macuco: 13 de novembro – Praça Professor João Brasil, no Centro.



São José de Ubá: 13 de novembro – Rua Projetada E, em Vila Cruz da Moça, em frente ao posto de saúde.



Sumidouro: 13 de novembro – Rua José Muniz de Andrade, em Duas Irmãs, em frente ao Ciep.



São Fidélis: 24 de novembro – Praça Guilherme Tito de Azevedo, no Centro.



Trajano de Moraes: 27 de novembro – Avenida Castelo Branco, no Centro.