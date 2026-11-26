TRE-RJ levará Justiça Itinerante ao município - Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

TRE-RJ levará Justiça Itinerante ao municípioFoto: Tomaz Silva/Agência Brasil

Publicado 26/11/2026 19:30 | Atualizado 26/11/2026 19:37

Moradores de Sumidouro , na Região Serrana do Rio, terão acesso a diversos serviços públicos gratuitos durante o Mutirão de Documentação da Mulher Trabalhadora Rural, que será realizado nos dias 2, 3 e 4 de dezembro. A iniciativa contará com a participação de mais de 20 órgãos parceiros e terá como público prioritário as mulheres trabalhadoras rurais. No entanto, toda a população do município e da região pode participar e utilizar os serviços disponibilizados.





A ação busca facilitar o acesso à documentação civil e eleitoral, além de aproximar diferentes serviços públicos de pessoas que, muitas vezes, precisam se deslocar para outros municípios para resolver pendências ou solicitar documentos. A programação reúne instituições de diferentes áreas, permitindo que os participantes procurem atendimento para questões relacionadas à identificação, regularização eleitoral, previdência e assistência social.



Entre os órgãos participantes está o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), que levará a Justiça Itinerante ao município. Os guichês de atendimento funcionarão das 9h às 15h, no Ginásio Poliesportivo, localizado na Rua Doutor Carolino de Moura, no Centro.



Durante os três dias, será possível solicitar a emissão da primeira via do título de eleitor, realizar a coleta de dados biométricos, transferir o domicílio eleitoral e revisar informações cadastrais. O atendimento também contemplará eleitores que precisam regularizar títulos cancelados, além de outros serviços oferecidos pela Justiça Eleitoral.



Para receber atendimento do TRE-RJ, é necessário apresentar um documento oficial de identificação com foto e um comprovante de residência emitido há menos de 90 dias. A orientação é que os interessados verifiquem antecipadamente a situação eleitoral e a existência de cadastro biométrico. A consulta pode ser feita pelo site do tribunal ou pelos canais de WhatsApp e Disque TRE-RJ, no telefone (21) 3436-9000. LEIA MAIS: Sumidouro firma acordo com MPRJ para digitalizar serviços públicos A ação busca facilitar o acesso à documentação civil e eleitoral, além de aproximar diferentes serviços públicos de pessoas que, muitas vezes, precisam se deslocar para outros municípios para resolver pendências ou solicitar documentos. A programação reúne instituições de diferentes áreas, permitindo que os participantes procurem atendimento para questões relacionadas à identificação, regularização eleitoral, previdência e assistência social.Entre os órgãos participantes está o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), que levará a Justiça Itinerante ao município. Os guichês de atendimento funcionarão das 9h às 15h, no Ginásio Poliesportivo, localizado na Rua Doutor Carolino de Moura, no Centro.Durante os três dias, será possível solicitar a emissão da primeira via do título de eleitor, realizar a coleta de dados biométricos, transferir o domicílio eleitoral e revisar informações cadastrais. O atendimento também contemplará eleitores que precisam regularizar títulos cancelados, além de outros serviços oferecidos pela Justiça Eleitoral.Para receber atendimento do TRE-RJ, é necessário apresentar um documento oficial de identificação com foto e um comprovante de residência emitido há menos de 90 dias. A orientação é que os interessados verifiquem antecipadamente a situação eleitoral e a existência de cadastro biométrico. A consulta pode ser feita pelo site do tribunal ou pelos canais de WhatsApp e Disque TRE-RJ, no telefone (21) 3436-9000.

Outros serviços disponíveis

Além dos procedimentos eleitorais, o mutirão contará com atendimentos de instituições como Detran, Receita Federal, Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Fundação Leão XIII e Defensorias Públicas da União e do Estado, entre outros parceiros.



A programação inclui serviços relacionados à emissão de certidões de nascimento e casamento, Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e documento de identidade. Também haverá orientações para acesso à Carteira de Trabalho Digital e atendimento relacionado ao Cadastro Único (CadÚnico).



A concentração de diferentes órgãos em um mesmo espaço permite que a população tenha acesso a serviços de documentação e orientação em uma única oportunidade, sem custos para os participantes. Embora a iniciativa tenha foco nas trabalhadoras rurais, os atendimentos também contemplam os demais moradores de Sumidouro e localidades próximas.



O Mutirão de Documentação da Mulher Trabalhadora Rural é promovido pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), em parceria com os órgãos participantes.