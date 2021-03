Fabio Porchat (à esquerda) Jair Bolsonaro (à direita) Reprodução

Por O Dia

Publicado 06/03/2021 01:00 | Atualizado 06/03/2021 01:02

Rio – O Humorista Fabio Porchat publicou um vídeo em seu perfil do Twitter na noite dessa sexta-feira (05). Porchat condenou as ações do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na gestão da pandemia do novo coronavírus.





No vídeo, o humorista explica que o Lockdown no Brasil foi feito de maneira "destrambelhada" e por isso entende quem seja contra a medida, inclusive o presidente. Contudo, Fabio continua enumerando todas as medidas sanitárias recomendadas que o presidente também contraria. Logo, questionou Bolsonaro: "Ele é a favor do que? Ele é a favor do corona?" Porchat também repudia a falta de empatia de Jair Bolsonaro com os mortos pela doença, fazendo referência ao episódio do mimimi. Confira a fala de Porchat na íntegra:

