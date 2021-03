Jair Bolsonaro, presidente da República, e Miguel Sousa Tavares, comentarista político da TVI Reprodução

Por O Dia

Publicado 06/03/2021 21:37 | Atualizado 06/03/2021 21:39

Na madrugada deste sábado (6), o youtuber Felipe Neto postou em seu Twitter um trecho do comentário feito por Miguel Sousa Tavares, comentarista político da TVI, emissora de notícias portuguesa, durante um telejornal em maio de 2020. No vídeo, Tavares tece duras críticas contra Jair Bolsonaro (sem partido), sobretudo pela gestão do país em meio à pandemia de covid-19. A publicação viralizou no Twitter em poucas horas.



“Neste momento o Brasil é dirigido por um fantoche e até custa dizer isso, até dói a alma pensar que este é o país de Machado de Assis, João Cabral de Melo, Chico Buarque. Um país com gente extraordinária, que conseguiu eleger alguém que é absolutamente ignorante, inimputável, incompetente e cruel”, disse o comentarista. Assista: