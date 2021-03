Decisão sobre condenações de Lula vira meme Reprodução / Internet

A instituição brasileira mais eficiente de todas, sem dúvidas, é a indústria dos memes. Após a decisão do Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, de anular as condenações o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a internet explodiu com piadas e montagens ilustrando a possibilidade do petista, que agora voltou a ser tornar elegível, de concorrer às eleições de 2022.

De ‘BBB 21’ até lembranças de um passado onde Andressa Urach era ‘Miss Bumbum’, os internautas não perdoaram nas gracinhas. Confira algumas das melhores reações que pudemos encontrar:

É SARAH, O PATRÃO TÁ ON



Lula | Fachin | Moro | GRANDE DIA | O PAI TÁ ON | Eleições 2022 | Biroliro | BRILHA UMA ESTRELA | #BBB21 pic.twitter.com/wnFUhYkjpa — #BBB21 (@bbb21_tvglobo) March 8, 2021

Os chakras do Brasil voltam a se alinhar



Andressa Urach miss bumbum



Lula Presidente pic.twitter.com/xQfFYAMHd3 — Android (@gandradegc) March 8, 2021

o pessoal que odeia o PT recebendo a notícia de que as condenações de Lula foram anuladaspic.twitter.com/I6LmStVZHz — Thiago Mota (@tlmota) March 8, 2021