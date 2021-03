PEC do auxílio emergencial é discutida na Câmara Marcelo Camargo/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 09/03/2021 20:30

Rio – A Câmara dos Deputados discute nesta terça-feira (09) a PEC do auxílio emergencial. J á aprovada no Senado , resta agora aos deputados federais votarem a aprovação do benefício, que pagará novas parcelas com valores entre R$ 175 e R$ 375, segundo afirmou o ministro da Economia, Paulo Guedes.

No entanto, ainda há no plenário um debate sobre os valores do auxílio emergencial. Pelas redes sociais deputados da oposição iniciaram uma campanha, através da hashtag #AuxilioJusto, para pressionar mudanças no texto da proposta e garantir um valor maior nas parcelas do benefício.

Publicidade

O Deputado André Janones (Avante-MG) iniciou a mobilização pedindo para que beneficiários do auxílio usassem a hashtag e contassem as mudanças provocadas pela ajuda de custo que receberam. Logo, outros deputados entraram na campanha para também pressionar a mudança na PEC.

Usem a #AuxilioJusto e contem qual a mudança o auxílio provocou em sua volta ou no seu dia dia. Vamos mais uma vez provar a importância de uma renda básica na vida dos brasileiros. — André Janones (@AndreJanonesAdv) March 9, 2021

Publicidade

Os alimentos aumentam, a gasolina aumenta, o dólar aumenta, a cara de pau do Bolsonaro aumenta - e só o auxílio emergencial diminui?



Auxílio de R$ 250 não dá!

R$ 600 até o fim da pandemia! #AuxilioJusto #600éominimo — Ivan Valente (@IvanValente) March 9, 2021

A Câmara discute agora a PEC Emergencial. É urgente a volta do auxílio, e o gov. oportunista de Bolsonaro tenta usar a emergência como chantagem para passar a boiada: além de um auxílio insuficiente, condiciona a liberação à aprovação de um pacote de maldades. #AuxílioJusto — Alessandro Molon (@alessandromolon) March 9, 2021

Publicidade

POR FAVOR, ATENÇÃO DE TODOS! Estamos neste momento na Câmara PROTESTANDO CONTRA A REDUÇÃO DO AUXÍLIO! Bolsonaro e sua turma botaram R$ 250 com TETO na Constituição de recursos. Ou seja, valor menor E MENOS GENTE PARA RECEBER.



GOVERNO MATANDO O POVO DE FOME! #AuxilioJusto — Jandira Feghali (@jandira_feghali) March 9, 2021