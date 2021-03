Estádio Maracanã Pixabay

Por O Dia

Publicado 09/03/2021 21:52

Rio – O estádio de futebol mais famoso do Brasil está prestes a ser rebatizado, isso porque a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou nesta terça-feira (09) o projeto de lei que muda oficialmente o nome do estádio de “Jornalista Mário Filho” para “Edson Arantes do Nascimento – Rei Pelé”.

Aprovada em regime de urgência, a mudança não agradou os torcedores cariocas que foram as redes sociais em protesto contra a decisão dos deputados. Exigindo respeito pela história do Maracanã e apelando até mesmo ao próprio Pelé, internautas esperam um veto do governador em exercício, Claudio Castro.