Publicado 09/03/2021 23:38 | Atualizado 10/03/2021 00:48

Rio – A deputada federal Bia Kicis (PSL-DF) foi nomeada nesta terça-feira (09) para presidir a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. A decisão foi tomada após um acordo com o entre o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), com outros deputados líderes de partidos.

A nova presidente da CCJ é alinhada a ala ideológica do governo e já declarou publicamente ser contra as principais medidas sanitárias de segurança contra a pandemia de Covid-19. A deputada ficará responsável pela comissão mais importante da casa, nela é analisada a constitucionalidade de todas as pautas que passam pela Câmara.

O PSL, partido de Kicis, ainda conseguiu mais duas comissões com o acordo. A Comissão do Meio-Ambiente, que deve ficar com a Deputada Carla Zambelli (PSL-SP), e a Comissão de Direito da Mulher. A nomeação para a CCJ causou um alvoroço nas redes sociais, muitos usuários da web usaram seu espaço para repercutir a notícia. Sobrou até para Joyce Hasselman (PSL-SP), confira:

Desastre nas divisões das Comissões do legislativo federal. PSL ficou com Meio Ambiente (Carla Zambelli) e Constituição e Justiça (Bia Kicis). PSL também ficou com direito das mulheres. Tenebroso. — Thiago Amparo (@thiamparo) March 9, 2021

