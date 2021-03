Ex-presidente discursando após o Ministro Edson Fachin anular condenações da Lava Jato Reprodução/Internet

Por O Dia

Publicado 10/03/2021 16:36 | Atualizado 10/03/2021 17:12

Na manhã desta quarta-feira, 10, o ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva discursou pela primeira vez após decisão favorável do STF, que anulou todos os processos contra ele. O petista agradeceu o apoio do povo, reafirmou sua inocência e criticou o governo Bolsonaro.

Na última segunda-feira, 8, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, decidiu por anular as acusações Lava Jato por entender que a 13ª Vara de Curitiba não tinha competência para analisar os casos. A anulação do processo culminou no julgamento da suspeição do ex-Juiz Sério Moro. O ex-presidente aproveitou para incentivar a vacina e defender a imprensa.



Veja a reação da Web:

Vivi pra ver o STF do meu país condenar um juiz honesto, e por em liberdade um bandido ladrão, julgado e condenado em três instâncias!

Sérgio Moro meu presidente em 2022!#OBrasilComMoro pic.twitter.com/yp2pabuxgi — Juliana Gracio #InMoroWeTrust (@GaheJuliana) March 9, 2021