Por O Dia

Publicado 10/03/2021 23:51 | Atualizado 10/03/2021 23:53

Nem Messi nem Cristiano Ronaldo jogarão as quartas de finais da liga dos Campeões da UEFA. Acostumados a despontarem como a elite do futebol mundial, os dois times, Barcelona e Juventus foram eliminados pelo PSG e Porto. Há 16 anos que as fases finais do campeonato não ficam sem a participação de nenhum dos craques.



O destaque da eliminação do Barça foi o goleiro da equipe francesa Keylor Navas. Como uma muralha, ele protagonizou diversas defesas e agarrou até pênalti de Messi. Empatando a partida por 1x1 e com um agregado de 5x2, O PSG avançou para próxima fase e eliminou a equipe catalã.



Nas redes, as defesas do goleirão foram os principais destaques junto com o gol de placa que Messi fez aos 36 minutos da primeira etapa.

Veja o que foi falado:

Fim do primeiro tempo.



Barcelona amassou o PSG, mas o Navas foi gigante. Barcelona teve um pênalti no final e o Messi deu aquela pipocada.



Para mim está totalmente em aberto essa vaga. — Taki (@zuragk) March 10, 2021

Golaço de Messi contra o PSG nas Oitavas da Champions League 2020/21 pic.twitter.com/5uiPmvq0xk — Comemoração que não serviu pra nada (@Comemoracao1) March 11, 2021

Q sapatada... Mas ainda acho q o Navas deu uma colaborada https://t.co/8y7pogA98R — (@humbeeertoo) March 11, 2021

Paris nas quartas e que jogo que eu diria do Navas, defendeu tudo — nxto (@nxtofps) March 10, 2021 Ao defender o pênalti, Navas apontou para o banco e dedicou a Rico, que perdeu seu pai recentemente



pic.twitter.com/Biy6wNJqgK — Paris SG Brasil (@ParisSG_Brasil) March 10, 2021