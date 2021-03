Amazon Prime, Netflix e Globoplay Divulgação

Publicado 18/03/2021 22:53 | Atualizado 18/03/2021 23:16

Toda sexta-feira, você encontra nas principais plataformas de podcasts uma edição do Tá Na Rede Streaming, que traz dicas de filmes e séries para os nossos seguidores. E para celebrar a conclusão da segunda temporada , que foi conduzida por Amanda Nery, integrante da equipe de Redes Sociais, reunimos abaixo os três episódios mais ouvidos no Spotify, catalogados entre os serviços com maior número de assinantes no Brasil: Netflix, Amazon Prime e Globoplay. Ouça:

Netflix:

Amazon Prime:

Globoplay:

