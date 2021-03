Eduardo Pazuello Valter Campanato/Agência Brasil

Publicado 22/03/2021 23:36 | Atualizado 22/03/2021 23:56

Rio – Até então ainda no cargo de Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que é investigado por suposta omissão, estaria aguardando novo cargo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), para não perder o foro privilegiado. Segundo a CNN, a ideia seria criar o Ministério Extraordinário da Amazônia, que teria o general como titular.

O caso de Pazuello, além de estar provocando atrasos na gestão da pandemia em seu pior momento, também causou certa estranheza nas redes sociais. Muitos internautas relembraram o caso da ex-presidente Dilma Roussef e do ex-presidente Lula, na nomeação para a Casa Civil.

Na época, a divulgação de um diálogo gravado entre os dois antigos líderes do executivo causou grande alvoroço e resultou na suspenção da nomeação do petista pelo Ministro Gilmar Mendes, do STF. A correlação entre os casos não passou batida nas redes sociais, que desenterraram um vídeo do então deputado Bolsonaro, criticando a ação. Confira:

Bolsonaro pretende criar o Ministério da Amazônia nomeando Pazuello como Ministro. Pazuello, na mira do STF pela situação da pandemia, perde o foro privilegiado saindo do Ministério da Saúde e passaria então à primeira instância. Como Ministro mantém o foro privilegiado. pic.twitter.com/t7tjYAWzxD — O MUSEU DA DIREITA HISTÉRICA (@da_museu) March 23, 2021

Bolsonaro: "Alô"



Pazuello: "Alô."



Bolsonaro: "Já arrumei um ministério pra você. Tô mandando o 'Bessias' junto com o papel pra gente ter ele, e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse, tá?!"



Pazuello: "Uhum. Tá bom."



Bolsonaro: "Tchau, querido" — Renato Terra (@terra30) March 22, 2021