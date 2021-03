Viih Tube Reprodução / Tv Globo

Por O Dia

Publicado 23/03/2021 00:47 | Atualizado 23/03/2021 01:07

Rio – O esperado fogo no parquinho do Big Brother Brasil não aconteceu nesta segunda-feira (23). Valendo um carro, o jogo da discórdia dessa semana foi o mais leve dessa temporada. A dinâmica consistia em colocar placas com adjetivos bem tranquilos em outros participantes. No fim, Pocah teve mais sorte e ganhou o automóvel.

Com um jogo morno, o destaque da noite foi para a youtuber Viih Tube que sorteou a placa com a palavra "ambicioso", mas não sabia o que o termo significava. O apresentador, Tiago Leifert, rapidamente ativou o modo dicionário e explicou para a jovem o significado da palavra.

Publicidade

A internet, porém, não teve a complacência de Tiago e não perdoou a gafe da sister.