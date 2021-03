Jair Bolsonaro (sem partido) AFP

Publicado 23/03/2021 22:52

Rio - O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) fez um pronunciamento em rede nacional na noite desta terça-feira (23) . Em sua fala, Bolsonaro culpou uma variante brasileira do coronavírus que 'tem tirado a vida de muitos brasileiros' e prometeu '500 milhões de doses até o final do ano', mais que o dobro da população brasileira.

O discurso do presidente, no entanto, apresentou muitas informações mentirosas com relação ao trato do governo com o novo coronavírus. Separamos algumas declarações de Bolsonaro durante a gestão da pandemia que contradizem as afirmações do pronunciamento dessa noite. Confira:

“Desde o começo disse que tínhamos dois grandes desafios: o vírus e a economia”

Há um ano: "gripezinha"

Hoje: mega panelaço pic.twitter.com/HikBDejW1g — Ivan (@ivan) March 23, 2021

“Somos o 5º país que mais vacinou no mundo. Temos mais de 14 milhões de vacinados”

A informação é verdadeira, contudo com quase 210 milhões de habitantes o Brasil, que ocupa a 12º economia do mundo, vacinou apenas 6,6% da sua população, segundo a Our World Data.

Brasil segue em 5º no ranking mundial em números absolutos, mas é apenas o 60º no levantamento proporcional à população. Chile é a grande referência na América do Sul e Israel no mundo.



Estão na nossa frente na vacinação: Panamá, Chile, Uruguai, Barbados, Argentina, Romênia... pic.twitter.com/DJFbuaa0xU — Pompeo de Mattos (@PompeodeMattos) March 23, 2021

“Em dezembro liberamos mais 20 bilhões de reais o que possibilitou a aquisição da Coronavac, em parceria com o instituto Butantã. Sempre afirmei que adotaríamos qualquer vacina, se aprovada pela Anvisa.”

"Presidente o Senhor disse que não compraria a vacina Coronavac, mas se a Anvisa aprovar, o Senhor compra?" Reporter



"A vacina da China, nós não compraremos a decisão é minha" Jair Bolsonaro pic.twitter.com/e6lIn2zOWL — @papox (@papox20) March 24, 2021

O governo federal rejeitou 3 propostas de compra da vacina da Pfizer, a primeira realizada em agosto/20. Tb ignorou 3 propostas do Butantan pra adquirir a CoronaVac, a primeira feita em julho/20, até fechar acordo com o instituto em jan./21.



Ñ esqueceremos. — Mariana Varella (@marivarella) March 23, 2021

“Solidarizo-me com todos aqueles que tiveram perdas em suas famílias”

- Perguntei ao Bolsonaro sobre quantas mortes ele julga aceitável para defender a abertura de escolas e do comércio em meio à pandemia.

- Eu não sou coveiro, respondeu e já mudou de assunto. pic.twitter.com/MPy2pkYQl6 — Paulo Saldaña (@paulosaldana) April 20, 2020