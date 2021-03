Carla vestida de Dummy Reprodução / Tv Globo

Por O Dia

Publicado 24/03/2021 01:35

Rio – Mais um paredão no ‘Big Brother Brasil’ e dessa vez não deu pra atriz Carla Diaz. Em uma disputa acirrada, a eterna chiquitita foi a sétima eliminada do programa, com 44,16% dos votos. O sertanejo Rodolffo ficou pouco atrás, com 44,45% da preferência, e Fiuk teve 10,59%.

Como sempre, o melhor fica por conta das reações das redes sociais. Confira:

Publicidade