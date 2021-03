Pocah dorme dentro do 'BBB 21' Reprodução/ TV Globo

Por O Dia

Publicado 24/03/2021 23:17 | Atualizado 24/03/2021 23:19

Nos preparativos para a festa do líder Gil, no “BBB 21”, na noite desta quarta-feira (24), Pocah virou alvo de brincadeiras dos colegas de confinamento. A cantora é conhecida por dormir bastante, fato que lhe rendeu o apelido de ‘Pocah Roncas’. João Luiz e Thais ironizaram a sister: “Pocah, acorda: já é 15 de maio, só está você aqui. Pocah, linda, acorda: feliz Natal! Pocah, feliz ano novo! Estamos em 2022 e a pandemia ainda não acabou”. A sister encarou as brincadeiras com bom humor.



Se a cantora já havia virado meme por essa característica aqui fora, imagine com toda essa munição vinda do ‘fogo amigo’?! Confira a repercussão no Twitter:

Publicidade

SOCORRO O JOÃO “POCAH ACORDA JÁ É MAIO O BBB ACABOU”



#bbb21

CACHORRADA DO GIL pic.twitter.com/NkH94S09L9 — mi mundinho ex g3 (@tvrosmel) March 25, 2021

Publicidade

João agora:

"POCAH ACORDA JÁ É 15 DE MAIO SÓ TA VOCE AQUI"

"Pocah linda acorda feliz Natal!!"

"Pocah tudo bem? Feliz ano novo estamos em 2022 e a pandemia ainda não acabou"



— Comentarista de BBB (@cookashell) March 25, 2021

"Pocah, acorda. Hoje é dia 15 de maio. Só tem você aqui!" #BBB21 pic.twitter.com/9eUTaFgqvY — No Instante - A informação agora (@NoInstante_n10_) March 25, 2021

Publicidade