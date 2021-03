Xuxa participa da campanha #canceleacovid Reprodução/ Instagram

Por O Dia

Publicado 26/03/2021 00:32 | Atualizado 26/03/2021 00:39

No ar deste a manhã desta quinta-feira (25), uma campanha nas redes sociais que utiliza a hashtag #canceleacovid foi idealizada por médicos dos Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e do Hospital Albert Einstein. O vídeo que deu início à ação, com pouco mais de dois minutos, reúne profissionais que estão na linha de frente no combate à doença alertando para a gravidade da crise sanitária .



Durante a tarde, Xuxa Meneghel aderiu à campanha com um vídeo original no qual faz um apelo para que a população colabore no enfrentamento à pandemia. A apresentadora citou o nome da mãe, que faleceu em 2018, e o dela mesma em uma história fictícia para conscientizar sobre comportamentos não recomendados pelos médicos. Outras personalidades como Marcos Mion, Astrid Fontenelle e Andrea Beltrão também participam. Confira a repercussão:

