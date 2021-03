Big Fone do BBB 21 Reprodução/ TV Globo

Por O Dia

Publicado 27/03/2021 01:04 | Atualizado 27/03/2021 01:45

No início da festa desta sexta-feira (26) no Big Brother Brasil, da TV Globo, o som do Big Fone surpreendeu as sisters e os brother que curtiam o show de Dennis DJ. Os confinados ficaram confusos acreditando que poderia ser realmente um toque de verdade, mas tudo não passava de uma mixagem do artista.

Após o toque, uma voz similar a que é utilizada no Big Fone, foi reproduzida na música com a seguinte mensagem: "Atenção, preste bem atenção. A partir de agora está proibido, eu disse proibido, ficar parado. Quando Dennis mandar você desce, desce e desce".

Assista ao momento, que divertiu os usuários das redes sociais. Confira:

perdi absolutamente tudo nesse big fone fake que o Dennis Dj soltou! kkkkk pic.twitter.com/GJBgnSAWYr — Ed Gama (@oedgama) March 27, 2021

o povo indo atender o big fone que era um remix do Dennis:#bbb21 pic.twitter.com/kTaJArpFaW — Vittor Fernando (@vittorfernando) March 27, 2021

O DENNIS SIMPLESMENTE TROLLOU ELES COM O SOM DO BIG FONE KKKKKKKK Socorro genioooooo #DennisNoBBB #BBB21 pic.twitter.com/czLB1FHHPN — doug oliver (@dougoliverx) March 27, 2021

