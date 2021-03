Tiago Leifert se diverte com a confusão Reprodução / Tv Globo

Por O Dia

Publicado 30/03/2021 00:25

Rio – Segunda-feira é dia do tradicional fogo no parquinho do “Big Brother Brasil 21”. Essa semana a dinâmica da discórdia estava muito aguardada. Devido aos acontecimentos dos últimos dias, com a formação de paredão com votos abertos, a casa do BBB 21 já estava com as emoções à flor da pele. Bastava apenas um pequeno jogo de plaquinhas para virar a casa de cabeça pra baixo.

Assim sendo, não sobrou pedra sobre pedra quando Tiago Leifert entrou na sala dos confinados e começou a atiçar os mais quietos a saírem de cima do muro e deixou quem já estava armado livre para falar. Pela internet, os fãs do programa repercutiram praticamente todos os trechos do Jogo da Discórdia em tempo real, como sempre tornando a experiência muito mais divertida. Confira:

Camila de Lucas espancou o Rodolfo / Rodolpho no ao vivo



Sara /Juliette / jogo da discórdia /bbb pic.twitter.com/vexEgouEfG — Rubinho (@RubynhoL) March 30, 2021

Eu não vi Romário jogar,

Mas, vi Gilberto dando aula de finalizações



Eu não assisti o auge de Ronaldo Fenômeno,

Mas, vi Gil do vigor mostrando o que é ser decisivo



Eu não acompanhei toda a carreira de Ronaldinho,

Mas, eu vi o Gil nos encantar com a sua magia — davi (@davisbelotte) March 30, 2021